ليبيا – نوّه عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إلى أهمية مؤتمر باريس من حيث التوقيت الذي انعقد فيه، رغم أن بلاده كانت تطمح لتمثيل أكبر من الذي كان عليه مستوى وفود بعض الدول الفاعلة في المشهد السياسي الليبي (روسيا وتركيا).

أما بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، أشار في تصريح لموقع “العربية.نت”، إلى أن بعض المشاركين في المؤتمر لمّحوا بـ”حياء” إلى وجوب حدوث توافق داخلي حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من أجل ضمان القبول بنتائجها.

ولفت إلى أنّ التأسيس للانتخابات وضمان القبول بنتائجها هو أهمّ من إجرائها، لأن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة للاستقرار و تجديد الشرعية المتآكلة.

كما دعا إلى ضرورة العمل على إيجاد ضمانات حقيقية من كل الأطراف تلزمهم بقبول النتائج.