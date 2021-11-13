ليبيا – أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح عودة دخول سيارات الإسعاف الليبية لتونس شرط الحصول على موافقة وزارة الصحة التونسية باستثناء الحالات الحرجة، كما تم الاتفاق على أن يلغى شرط الموافقة الصحية قريبًا.

السايح وفي تصريح له نشره المكتب الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا أوضح أن التطبيق الإلكتروني وشهادة التطعيم الإلكتروني سيتم إطلاقها يوم الإثنين القادم.

وأضاف: “سيتم ارسال نتائج تحاليل البي سي آر عبر رسائل نصية على رقم الهاتف وبها رابط إلكتروني لطباعة الشهادة والشهادة تتضمن QR Code كود إلكتروني معرف دوليًا”.

ونوه إلى أن اعتصام الكواد الطبية سبب انخفاض في عدد التطعيمات اليومية وهذا سيؤثر على الخطة الموضوعة لمواجهة الموجة القادمة.

كما أكد أن الجرعة الثالثة المعززة، سيصدر بها منشور الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن لقاح فايزر سيصل يوم الجمعة القادم.

السايح اختتم تصريحه بالقول: “بخصوص لقاح سينوفاك الصيني،تم إعطاء مهلة للأسبوع القادم في حالة التخلف عن توريده سيتم اعطاء البديل فورًا”.