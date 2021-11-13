الرباط – أعلنت الحكومة المغربية، امس إطلاق مشاريع بقيمة 2.25 مليار درهم (240 مليون دولار) عام 2022، لمساعدة المتضررين من تداعيات كورونا.

جاء ذلك في كلمة لوزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل المغربي، يونس السكوري، خلال اجتماع للحكومة، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

ولفت الوزير المغربي إلى أن الحزمة، التي تضم مشاريع كبيرة وصغيرة، ستوفر 250 ألف فرصة عمل، وفقا للبيان.

وقال إن “هذه المشاريع سيتم إطلاقها على الصعيد الوطني بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والبلديات، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات”.

وتهدف هذه المشاريع، وفق الوزير المغربي، “لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19”.

وأوضح أن حزمة المشاريع تتضمن “أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، وأنشطة رياضية وثقافية، ورقمنة الأرشيف”.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أظهرت بيانات حكومية انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 11.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات الجائحة في البلاد.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن معدل البطالة تراجع في الربع الثالث من هذا العام بنحو نقطة مئوية، على أساس سنوي، من 12.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي.

واستحدثت سوق العمل المغربية 642 ألف فرصة عمل على مدى عام حتى الربع الثالث من العام الحالي، مقابل فقدان 581 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بسبب تداعيات الجائحة، وفقا لبيانات المندوبية.

الأناضول