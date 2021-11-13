ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ختام مؤتمر باريس حول ليبيا، أن مخرجات المؤتمر ملبية لتطلعات الشعب الليبي، بإجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، مع ضرورة حل النقاط الخلافية.

المنفي قال بحسب المكتب الاعلامي التابع له إن خروج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية، من الأراضي الليبية، هو بداية لتنفيذ توصيات اللجنة العسكرية (10).

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت حساس، يتطلع فيه الليبيون لتقرير مصير بلادهم، ومستقبل أبنائهم، ونقطة مضيئة نحو تحول ديمقراطي لمستقبل زاهر لليبيين.