ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بمقر إقامته بباريس الجمعة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، روز ماري بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

من جانبه، أكد المنفي على ضرورة قيام جميع الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها، وضمان قبول نتائجها، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، معربًا عن أمله في نجاح مؤتمر باريس وحث جميع الأطراف على التوافق بشأن خارطة طريق تمضي بالبلاد إلى بر الأمان.

ومن جانبها، ناشدت روز ماري رئيس المجلس الرئاسي على مواصلة العمل، لأجل خلق حالة من التوافق بين جميع الأطراف، مؤكدة على استمرار تقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولجنة (5+5) حتى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

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