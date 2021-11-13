إنجلترا – قدم مايكل فوسيت، وهو “اليد اليمنى” للأمير البريطاني تشارلز لعقود، استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات الخيرية الرئيسية التابعة للعائلة البريطانية المالكة.

وبحسب وكالة “رويترز”، قدم فوسيت استقالته بعد أسابيع من تقرير صحفي ذكر أنه منح وساما لرجل أعمال سعودي مقابل الحصول على تبرعات.

وفي وقت سابق، انتشر خبر عن رسالة وجهها فوسيت إلى رجل الأعمال السعودية محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، قال فيها: “في ضوء الكرم المستمر والأخير لسعادة الشيخ محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، يسعدني أن أؤكد لكم، بثقة، أننا مستعدون وسعداء للدعم والمساهمة في طلب الجنسية”.

وأضافت الرسالة: “يمكنني أن أؤكد كذلك أننا على استعداد لتقديم طلب لزيادة شرف سعادته من البنك المركزي الفخري إلى شرف KBE وفقًا للجنة الشرف التابعة لصاحبة الجلالة”.

وعلى إثر هذه الفضيحة، قدم مايكل فوسيت استقالة “مؤقتة” من دوره في رأس المؤسسة الخيرية، وذلك إلى حين انتهاء تحقيق حول علاقاته برجل الأعمال السعودي.

المصدر: رويترز + وكالات