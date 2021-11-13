ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي المحامية آمال بوقعيقيص إن البيان الختامي المقترح لمؤتمر باريس يدعو البرلمان الجديد القادم بمجرد إنتخابه لوضع دستور متوافق عليه للبلاد.

بوقعيقيص وجهت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” التحية لزملائها القلائل في اللجنة القانونية لملتقى 75 الذين وقفوا سداً منيعاً ضد فرض مسودة الدستور الحالية على الليبيين وضد محاولة الذهاب الى الأستفتاء أولاً قبل الانتخابات.

وأضافت”كانت معركة شرسة أستخدم فيها الخصوم كل الأساليب حتى الغير شريفة لقد أتضحت نواياهم والمجتمع الدولي يقر هزيمتهم لقد صبرنا ولم نفرط في الأمانة هنيئاً لي ولكم وأجرنا عند الله محفوظ فهو الذي لا يضيع عنده العمل الصالح”.