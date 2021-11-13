لبنان – اندلع صباح، اليوم السبت، حريق كبير في خراج بلدات زبقين ومجدل زون والمنصوري بمدينة صور قي جنوب لبنان.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة السيطرة على النيران، فيما تواصل وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العاملة في الجنوب ووزارة البيئة، في إطار المساعدة السريعة على اخماد الحريق القوي الذي يتركز بمنطقة صور في وادي العزية-زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد.

وتواجدت في المكان طواقم وزارة الزراعة منذ السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) في منطقة الحريق بعد اتصالات استغاثية من مخاتير وبلديات المنطقة، إذ ناشدت الوزارة “القوى الفاعلة على الأرض وكل من لديه القدرة على المساعدة لإطفاء النيران، ولتكن الجهود متضافرة في سبيل إخماد هذا الحريق الهائل”.

المصدر: إعلام لبناني