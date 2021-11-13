روسيا – دخلت في روسيا إجراءات جديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر الجاري، تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من قيود كورونا، التي فرضت مؤخرا لمواجهة تزايد الإصابات بالفيروس.

والدعم المقدم يتضمن صرف منحة مالية عن كل موظف في الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من فرض قيود في روسيا، وتعادل قيمة المنحة الحد الأدنى للأجر المعتمد من قبل الحكومة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم قروض بنكية بشروط ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة المتضررة بفوائد ميسرة عند 3% سنوي.

ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية فقد تقدم استلام 16 ألف طلب للحصول على هذه القروض بقيمة إجمالية تصل إلى 71 مليار روبل (حوالي مليار دولار).

كما أن أكثر من 20 ألف شركة صغيرة ومنظمات غير حكومية تقدموا بالحصول على المنحة المالية. وستبدأ السلطات الروسية بصرف مدفوعات للمؤسسات المتضررة من أزمة كورونا ابتداء من 15 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق قالت الحكومة الروسية إنها ستخصص حزمة إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمنظمات الاجتماعية غير الحكومية في ظل قيود كورونا الجديدة.

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت عطلة رسمية مدفوعة الأجر في البلاد من 30 أكتوبر الماضي وحتى 7 نوفمبر الجاري، كذلك تم إعطاء الأقاليم الروسية التي تشهد تزايدا في الإصابات، إمكانية فرض زيادة مدة العطلة بناء على الوضع الوبائي لديها.

المصدر: Business FM