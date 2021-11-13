روسيا – أفادت شركة “روس نفط” الروسية، بأن صافي أرباحها بناء على المعايير الدولية المالية، بلغت في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري مستوى 696 مليار روبل (حوالي 9.7 مليار دولار).

وتأتي الأرباح بعد أن سجلت “روس نفط”، التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، خسارة في نفس الفترة من العام الماضي مستوى 177 مليار روبل.

وقالت “روس نفط” في بيان: “في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بلغ صافي الربح 696 مليار روبل، وهو رقم قياسي في تاريخ الشركة”. وحققت الشركة أرباحا تفوق توقعات السوق بنحو 7%.

وجاء ارتفاع الأرباح في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية هذا العام بعد تراجعها في 2020 بسبب أزمة كورونا. ويتم تداول عقود “برنت” الآجلة اليوم عند مستوى 82 دولارا للبرميل.

(الدولار = 72.35 روبل بتاريخ 12 نوفمبر 2021)

المصدر: RT + “نوفوستي”