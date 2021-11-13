ليبيا – دعا رئيس ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والوفاء بوعده في بيانه الصادر 15 يوليو الماضي، والذي نص على اتخاذه التدابير المنصوص عليها في القرار 1970، ضد من يعرقل إجراء الانتقال السلمي والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، بحسب خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي.

شلوف وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أردف أن من ضمن تدابير القرار “الملاحقةَ القضائية وإصدار البطاقة الحمراء من الجنائية الدولية”.

ورأى شلوف أنه من غير الكافي إصدار مؤتمر باريس “قائمة للمعرقين”، منبهًا إلى أن تلك الكيانات والأفراد التي تعرقل علنًا العملية الانتخابية لن تتأثر بالعقوبات الأميركية الواردة في قانون دعم استقرار ليبيا، والتي تشمل تجميد الأموال في الحسابات الأميركية، عدم منح التأشيرة، وقيود على السفر، وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبات الأوروبية، ولذلك يجب أن يكون هناك تدخل لمجلس الأمن.