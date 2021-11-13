لبنان – أعلنت منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان نجاة رشدي، “تقديم النسخة الأولى من استراتيجية الحماية الاجتماعية”، التي وضعت بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والمؤسسات الأممية.

وعلى أثر اجتماع حكومي-أممي، ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي لبحث النسخة الأولى من استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي وضعت بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والمؤسسات الأممية بما فيها اليونيسف، قالت رشدي إن “الاجتماع كان مهما في إطلاق استراتيجية الحماية الاجتماعية، وكانت الحكومة اللبنانية قد طالبت الأمم المتحدة أن تساعد في أول نسخة لهذه الاستراتيجية، وتم اليوم تقديم النسخة الأولى التي وضعت بمشاركة من المؤسسات الأممية بما فيها اليونيسف”.

وأضافت أن “هذه الخطة هي جزء من إطار التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار التي عملنا عليها وتشارك فيها مجموعة من الجهات المانحة وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني تحت إشراف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهذه بداية لتفعيل الاستراتيجية عمليا على أرض الواقع”.

من جهتها، قالت ممثلة اليونيسف يوكي موكيو: “إنه الوقت المناسب من أجل أن يكون للبنان استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في ظل هذه الظروف الصعبة، والتي وبحسب رأينا، يجب أن تكون على خمس مراحل: المساعدة النقدية، الخدمة الاجتماعية، الوصول إلى الخدمات الأساسية، إدراج العمال ودمجهم، والمساهمة في دعم صندوق الضمان الاجتماعي”.

المصدر: موقع رئاسة الحكومة اللبنانية