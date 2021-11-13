إنجلترا – دافع هاري ماغواير، عن أسلوب احتفاله بإحراز هدف خلال المباراة التي فاز فيها منتخب إنجلترا على نظيره الألباني، أمس الجمعة، بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، بعد تعرضه للانتقادات.

وسحقت إنجلترا منتخب ألبانيا 5-0، لتصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر، بعدما افتتح ماغواير التهديف بضربة رأسية، في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، واحتفل بالانزلاق على ركبتيه بينما وضع يديه على أذنيه في إشارة على تجاهل منتقديه على ما يبدو.

وفي مقابلة بعد المباراة، قال ماغواير إن الاحتفال “لم يكن موجها لأحد”.

ولكن قائد مانشستر يونايتد السابق، روي كين، الذي يعمل محللا رياضيا في الوقت الحالي، وصف أسلوب احتفال ماغواير بأنه “مخجل”، في حين قال لاعب منتخب إنجلترا السابق، جيرمين ديفو، إن احتفال ماغواير بالهدف “ترك غصة في النفوس”.

وكان ماغواير، تعرض لانتقادات بعد تلقي فريقه مانشستر يونايتد هزيمتين متتاليتين على أرضه في مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، وتراجعه للمركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: رويترز