ليبيا – أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم السبت بياناً توضيحياً بشأن وجود بطاقة ناخب لأشخاص متوفين.
المفوضية قالت في بيانها :”تردنا استفسارات بخصوص وجود بطاقة ناخب لأشخاص متوفين، وبالنظر إلى مطالبات الأهالي باستلام بطاقات المتوفين من عائلاتهم، وجب توضيح أنه مرت مرحلة إعداد سجل الناخبين بعديد التحديثات بدأت منذ ديسمبر 2013، ثم خلال العام 2014، ثم التحديث الذي أجري خلال العام 2018، وأخيرا التحديث الأخير في يوليو من هذا العام، وفي كل مرة يتم تعديل بيانات السجل من حيث مطابقتها مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية وشطب أسماء المتوفين، وتعديل بيانات الأشخاص الذين قاموا بتعديل أسمائهم أو أعمارهم”.
وأشارت غلى أنه لما كانت عملية طباعة بطاقات الناخبين استغرقت ما يزيد على ثلاثة أشهر، الأمر المتوقع خلاله حدوث حالات وفاة لبعض الناخبين، ولعدم وجود تبليغ بواقعة الوفاة أو طعون في سجلات الناخبين التي تم نشرها في جميع مراكز الانتخاب، فقد تم طباعة جميع أسماء المسجلين كناخبين، بمن فيهم المتوفين، على أن يتم ضبط عملية تسليم البطاقات من خلال شرط الحضور الشخصي للناخب.
وأوضحت أن ذلك إجراء تنظيمي يضمن للمفوضية استعادة بطاقات المتوفين، لإسقاط أسمائهم من سجل الناخبين النهائي، مبينةً أن امتناع أعضاء لجان توزيع البطاقات عن تسليم بطاقات المتوفين إلى ذويهم هو امتثال للتعليمات الصادرة من المفوضية لضمان دقة البيانات بسجل الناخبين ودقة وسلامة الإجراءات الانتخابية.