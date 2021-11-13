المفوضية قالت في بيانها :”تردنا استفسارات بخصوص وجود بطاقة ناخب لأشخاص متوفين، وبالنظر إلى مطالبات الأهالي باستلام بطاقات المتوفين من عائلاتهم، وجب توضيح أنه مرت مرحلة إعداد سجل الناخبين بعديد التحديثات بدأت منذ ديسمبر 2013، ثم خلال العام 2014، ثم التحديث الذي أجري خلال العام 2018، وأخيرا التحديث الأخير في يوليو من هذا العام، وفي كل مرة يتم تعديل بيانات السجل من حيث مطابقتها مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية وشطب أسماء المتوفين، وتعديل بيانات الأشخاص الذين قاموا بتعديل أسمائهم أو أعمارهم”.