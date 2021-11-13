ليبيا – أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا توزيع 302.407 بطاقة انتخابية في مختلف المدن الليبية.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لها أن عدد البطاقات الموزعة على الرجال بلغ 213.233 بطاقة فيما بلغ عدد البطاقات الموزعة على النساء 89.174 بطاقة.

وبحسب التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين فقد بلغ اجمالي عدد المترشحين لانتخاب رئيس الدولة مترشحا واحدا وتم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

كما بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية (415) مترشحا ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الخميس الماضي.