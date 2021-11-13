السودان – دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، قوات الأمن السودانية، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وقال بيرتس في تغريدة له على “تويتر”، بعد انطلاق مظاهرات مناهضة لقرارات الجيش: “في ضوء مظاهرات اليوم في السودان، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج”.

وتتزامن هذه الدعوة مع دعوات أطلقتها تجمعات نقابية وأحزاب سياسية في السودان إلى مظاهرات احتجاجية حاشدة اليوم السبت للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بالحكم المدني.

وتأتي هذه الدعوات للتظاهر بعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته بعد عزل الحكومة المدنية في نهاية أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + سونا