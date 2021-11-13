هوندا تغيير مستقبل سيارات الكروس بمركبة متطورة!

اليابان – كشفت هوندا خلال معرض GIIAS 2021 عن سيارة جديدة وصفها الكثيرون بأنها من أجمل مركبات الكروس أوفر وأكثرها عصرية وتطورا.

وأشارت هوندا، خلال المعرض، إلى أن سيارة SUV RS الجديدة ستحل محل مركبات WR-V SUV الرخيصة الثمن نسبيا، وستكون منافسا قويا في سوق مركبات الكروس أوفر العام القادم.

وحصلت هذه السيارة على هيكل كروس متوسط الحجم مبني على منصات اختبرتها فيات في سيارات Jazz، وظهر التميز فيها من خلال التصميم الخارجي الذي جمع ما بين البساطة وعناصر الحداثة في آن معا، وصممت واجهاتها الأمامية بطريقة تتداخل فيها عناصر شبك المبرد مع المصابيح بصورة فريدة.

وحصلت المركبة على أحدث أنظمة الصوت والوسائط المتعددة، وتقنيات تساعد السائق على التحكم بتلك الأنظمة عبر الأوامر الصوتية، كما جهزتها هوندا بأنظمة أمان تتحكم بالفرامل تلقائيا في الحالات الطارئة، وأنظمة للحفاظ على المسار على طريق السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وصممت السيارة لتلبي الاحتياجات المعاصرة وتكون اقتصادية في استهلاك الوقود، وجهزت بمحركات بنزين متطورة بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 121 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، أما ظهورها في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يبدأ في النصف الأول من العام القادم.

المصدر: moto1