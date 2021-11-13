السودان – أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إعلان العسكريين الذين استولوا على الحكم في السودان عن إنشاء مجلس سيادة جديد في البلاد، بعد حلهم مجلس السيادة السابق والحكومة المدنية في البلاد.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه في “تويتر”: “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الإعلان عن مجلس سيادي أحادي الجانب في السودان”.

وتابع أنه يجب على الجيش السوداني إطلاق سراح جميع المحتجزين خلال الانقلاب العسكري الذي شهدته السودان أواخر أكتوبر الماضي، بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، و”العودة إلى النظام الدستوري” بدلا عن “الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وتؤدي إلى استقطابها”.

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على إبداء “الترويكا” الدولية الخاصة بالسودان (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) قلقها إزاء تشكيل مجلس السيادة الجديد الذي ترأسه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بينما أدى القيادي العسكري البارز محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي القسم نائبا أولا لرئيس المجلس.

المصدر: RT