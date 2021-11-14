ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي محمد أبو زريبة عن اقامة منصتين إعلاميتين في المنطقة الغربية، إحداهما في مدينة الزهراء، والأخرى بمدينة جادو.

أبو زريبة قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن ذلك يأتي بمناسبة فتح باب التقدم للترشيح لرئاسة دولة ليبيا وحرصًا على شفافية المشروعات الوطنية للمرشحين.

وأشار إلى أنه بذلك يكون لكافة المرشحين فرصة التواصل مع عمداء البلديات والجهات الأمنية لتحديد الموعد المناسب ومخاطبة الشعب وأهالي وشباب المنطقة الغربية بشكل مباشر، وإمكانية عرض مشروعهم الانتخابي ورؤيتهم المستقبلية للمتنافسين على الرئاسة.

وأكد على أنه لن يكون للجهة المنظمة والقيادات المحلية أية دور مؤثر في توجيه الناخبين، إنما يقتصر دورهم في التوعية والتنسيق فقط وسيكون التنسيق معلن وشفاف.