عمان – ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 1.61 بالمئة على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2019.

وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الأحد، ساهمت في الانخفاض بشكل رئيس، مجموعات النقل واللحوم والدواجن، والإيجارات، والوقود والإنارة، والزيوت والدهون.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.06 بالمئة مقارنة بأسعار سبتمبر/أيلول 2021؛ بمساهمة مجموعات النقل، والفواكه والمكسرات، والملابس، والوقود والإنارة، والشاي والبن والكاكاو.

وعلى أساس سنوي، سجل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021 ارتفاعا نسبته 1.21 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات النقل، والإيجارات، واللحوم والدواجن، والتبغ والسجائر.

وحدثت دائرة الإحصاءات العامة بداية العام الجاري، سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018 بدلا من 2010.

وتشهد السوق المحلية في الأردن، ارتدادات للارتفاعات العالمية المتواصلة التي طالت أسعار السلع الغذائية والأساسية، في ظل شح الكميات المعروضة وارتفاع الطلب عليها.

وارتفعت الأسعار عالميا، مع وجود خلل في سلاسل التوريد بين الدول المنتجة والمستهلكة، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن ومدخلات الإنتاج من الصفيح والبلاستيك بنسب كبيرة.

الأناضول