السودان – أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الذي سقطوا خلال الاحتجاجات إلى 6 أشخاص، بعد وفاة شاب اليوم متأثرا بإصابته بالرصاص أمس السبت.

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان اليوم الأحد، على صفحتها في “فيسبوك” إن “عدد شهداءنا المحصورين لدينا ارتفع إلى 6 شهداء خلال مليونية الأمس، و21 شهيدا منذ بداية الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي”.

وأعلنت اللجنة أمس السبت عن سقوط 5 قتلى في صفوف المتظاهرين برصاص عناصر الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد يوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.

هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن “أسفها العميق” لسقوط قتلى خلال احتجاجات السبت في السودان، وأكدت إدانتها “للاستخدام المفرط للقوة”.

المصدر: RT