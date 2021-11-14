ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن مؤتمر باريس جاء في وقت مهم جدًا بعد إعلان مفوضية الانتخابات انطلاق التحضيرات النهائية وفتح باب الترشح للسباق الرئاسي والبرلماني.

افحيمة قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إنه كون مستوى تمثيل الدول الفاعلة والمؤثرة في الأزمة الليبية كان مقبولًا، فإن هذا يبشر بمدى التزام قد يكون مقبولًا أيضًا من تلك الدول بمخرجات المؤتمر.

وأكد أن إشادة الحضور بدور المنفي والدبيبة تأتي في إطار حثهما على التعاطي بإيجابية مع الاستعدادات الجارية وعدم قيامهما بأي أعمال قد يكون من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن الدبيبة اشترط نزاهة الانتخابات لتسليم السلطة رغم أنه غير معني بشكل مباشر بالمعنى الحرفي لتسليم السلطة، كون الحكومة ستبقى إلى أن يعمل الرئيس القادم مع البرلمان الجديد بتسمية رئيس جديد وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.