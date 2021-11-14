ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إنه عند الحديث عن المعرقلين يجب تحديدهم؛ لأن هناك تعبير آخر لا يريد أحد استدعاءه حتى وسائل الإعلام، فهناك رافضين لقانون الانتخابات الذي فصل وليسوا معرقلين لا للديمقراطية ولا لإجراء انتخابات، مشيرًا إلى أن الاعتراض حق شرعي ودستوري، ومن الحقوق أن يعترض المواطن أو مجموع الإنسان الذي يمثل حزبًا سياسيًا في دولة ما ويعزف عن المشاركة في الانتخابات أو ينتقد قوانينها.

الأمين أشار خلال مداخلة “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجتمع الدولي يمارس الانتهازية ويريد أن يخوف ويرعب، لكنه عمليًا غير قادر على ذلك.

وتابع: “أمامك المشهد وحتى قوانين مجلس الأمن وأمامك حرب شرسة مرت على الليبيين وقع فيها ما وقع وأيدها السفير الأمريكي، هذا نفاق والمجتمع الدولي يمارس الانفصام، لكنه للأسف لا يجد من الليبيين من يرد عليهم ويوضح، عندما تقول سأعاقب؟ تعاقب من؟ الليبيين الذين يعترضون، هناك من يعترضون على القوانين التي صيغت ولا يعترضون على إجراء الانتخابات وهناك فرق شاسع وكبير”.

وأردف: “عندما يريد القول إن هناك من سيعيق ويهدد الصندوق الانتخابي والناخب، هذا موجود في كل الأعراف الدولية أنه يعاقب سواء من دولته أو دولة الانتخاب أو القوانين التي ترعى العملية الانتخابية، ولكن لم يحدث أن يتجرأ سفير دولة ما للقول لشعب دولة ما سنفرض عليكم العقوبات؛ لأن هذا تدخل غير دبلوماسي وغير لبق ولكن الحالة الليبية تعززها”.

كما أردف: “أنا من الناس أريد الانتخابات كما الناس تريدها ولا نريد تكرار سردية انتقاد المجالس غير الشرعية هذا انتهينا منه، نحن نريد الذهاب لانتخابات والمشكلة الآن الذي يركز عليه كيف نذهب وهناك إشكالات تتصل بالقوانين التي أعدت، لذلك حذرت من الخطاب الديماغوجي الذي يلقيه البعض لصناعة معرقلين؛ لأنه هو من المهرولين، لأن القوانين أمامنا لا يريد أحد أن يناقش أو يرد حتى على سؤال أنها فصلت بدليل أن عقيلة سيدخل، وحفتر والأخضر وتم بلعبة ماكرة بـ 5 أنفار تحت مربوعة عقيلة، مررت التعديلات الأخيرة ويبدأ هو يقبل أي شيء”.

واستطرد: “النواب منقسمون وبعضهم يميل وذو هوى، نحن لا نناقش أهليتهم أقيس على منطق أي مواطن في الشارع أو معنى أو مراقب يريد أن يقول كلمه في القوانين التي تمرر ولست معنيًا أنه ربما القانون راضي عنه 20 نائبًا، هنا مسألة إجرائية فيها خطأ إجرائي يجب ألا تمر وفيها مخالفة للتشريعات النافذة”.

وبيّن أن ظاهرة الإقصاء وقعت ليس من الطرف الذي يرفض قوانينها، فهناك أشخاص أقصيت وليس كما يحاول أعداء او خصوم الدبيبة يقولوا نقصي الدبيبة ولعبوا تلك اللعبة بالمادة 12، لكن هناك ليبيين تم إقصائهم وهذا حقيقي، وفقًا لتعبيره.

الأمين أفاد: “السؤال ليس حول الذهاب لانتخابات من عدمه والفكرة ليست في جدول انتخابات، بل الفكرة حول كيف نذهب هذه المشكلة لماذا تفترض فيمن يعرقل هذه القوانين انه معرقل؟ أنا لست من مجلس الدولة والإخوان المسلمين لكن إذا كانوا هؤلاء رافضين لأنهم يريدون أن يقعدوا، لا أنا معك أن الأجسام لا نريدها مؤكدًا وشرعيتها انتهت وأعمالها قيمت والنتيجة صفر وخلافاتها أصبحت حروبًا على الليبيين، فساد إداري ومالي والليبيين متضايقين ونذهب للانتخابات نعم ولكن نريد مناقشة كيف نذهب بصراحة”.

وقال: “أنا لست مرشح ولا داعم لمرشح ولا منتخب ولن أدخل للتصويت يوم الانتخابات بهذا القانون، لما سنناقش خلفيات لماذا نريد الانتخابات؟ فإن المنطق يقول أن هذه الأجسام ينبغي أن تنتهي والشعب يريد وهذا حقه، الإشكال كيف نذهب وان القوانين تحتاج لمعالجة لا نريدها أن تخدم وتفصل على أحد أو يكون المتحمس لها يستدعي حماسته من ميله لهذا أو ذاك، لما تتكلم عنها انها جيدة لأنه لديك مرشح استطيع تفهم ذلك، ولكن عندما ترى أن هناك رئيس قادم سيكون بدون صلاحيات يعرفها شعبه أعرف أن هناك مشكلة، والقانون رقم 12 عندما نشرت المرة الأولى لم يكن مذكورًا فيها تحديد المدة بـ 3 أشهر أو ربطها بـ 24 من ديسمبر، لكن عندما انتبه العرافون والكهنة والسحرة أن يضعوا نقطة، ولكن هنا في تفصيل وقع عندما تم تمرير عقيلة وحفتر بها ومن ثم عدلت تعديل آخر أرفقت بها 24 من ديسمبر”.

واختتم حديثه: “عندما تحسب التعديل التالي تجد أن عبد الحميد الدبيبة وغيره كعميد جماعة ووزير في الحكومة حرموا من الأمر أنهم لا يستطيعوا أن يستقيلوا، إذًا لا نتكلم عن الدبيبة أننا مؤيدين له وباعتبار خصوم له بل علينا أن نسقط الحالة الليبية على أي ليبي لديه منصب”.