ليبيا – قال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السايح إنهم ينتظرون وصول شحنة من اللقاح الأمريكي فايزر الأسبوع المقبل، ستخصص لفئة الحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

السايح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أضاف أنهم لاحظوا انخفاضًا كبيرًا في عدد التطعيمات بكافة المدن ما عدا طرابلس، بسبب عدم اعتصام مركز المدينة الرياضية، مشيرًا إلى أن عدد المطعميّن بلغ اليوم في طرابلس 4000 بينهم أطفال.

وأكد أن اعتصام الأطباء أثر على خطتهم لاحتواء وباء كورونا بشكل كبير، مشددًا على أن تذبذب التطعيمات سيسفر عن تفاوت في الوضع المناعي لاحقًا.

من جهة أخرى، أكد السايح أن الوضع الوبائي في البلاد مستقر، متوقعا موجة جديدة مع نهاية العام الحالي.