ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على ضرورة عودة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي، معبرًا عن بالغ قلقه من أن يسبب استمرار تعليق الرحلات الداخلية في معاناة كبيرة للمواطنين وخاصة الحالات الإنسانية.

العقوري أوضح وفقًا لموقع مجلس النواب الرسمي بأنه قد تسبب في ضرر بالغ لقطاع الأعمال وأثر سلبًا على حركة الوفود الأجنبية والبعثات الدبلوماسية إلى إقليم برقة والتي تشهد نشاطًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

ودعا إلى رفع المعاناة عن المواطن الليبي الذي أصبح يعاني نتيجة اضطراره للسفر لمسافات طويلة، مما يعرضه لخطر حوادث الطرق لاسيما أن بعض الحالات الطارئة لاتتحمل مشقة السفر البري.

وشدد على ضرورة أن توضح الحكومة ملابسات تعليق الرحلات الجوية وخاصة بعد حلحلة الاشكال المتعلق بعمال المناولة الأرضية، داعيًا الحكومة إلى تجاوز خلافاتها والعودة للعمل بشكل طبيعي وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي الذي ينص على مبدأ العدالة بين الأقاليم الثلاثة، وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجهود لإنجاح الانتخابات القادمة.