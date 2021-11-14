الرباط – حذر حزب التقدم والاشتراكية المغربي، امس من خطورة استمرار ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك في بيان للحزب، تلقت الأناضول نسخة منه

و”التقدم والاشتراكية” حزب يساري معارض، له 22 نائبا، من أصل 395 إجمالي عدد أعضاء البرلمان المغربي.

ولفت الحزب إلى “ارتفاع في أسعار المحروقات وعدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم”.

ودعا الحزب الحكومة إلى “اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المضاعفة للجائحة (كورونا) والزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية”.

والخميس، قال وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي، إن أسعار المنتجات الغذائية المحلية تشهد استقرارا أو انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية، مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بسبب صعودها عالميا.

​​​​​​​وينتقد رواد منصات التواصل الاجتماعية وجمعيات حماية المستهلك ، ارتفاع أسعار عدد من المواد، سواء الغذائية أو المرتبطة بالبناء.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقع البنك المركزي المغربي معدل تضخم عند 1.2 بالمئة هذا العام، و1.6 العام القادم، مدفوعا خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة وانتعاش الطلب الداخلي.

الأناضول