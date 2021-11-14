ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في باريس برئيس تشاد محمد ديبي بحضور مسؤولين كبار من الجانبين الليبي والتشادي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة رئيس جهاز المخابرات حسين العائب ووزير خارجية تشاد محمد شريف زين ووزير دفاعها داوود يحيى إبراهيم في اللقاء الذي تناول الاجتماع العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين.

وتابع البيان إن اللقاء شهد تدارس بذل المزيد من الجهود للتعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة وزيادة التنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فيما أثنى المنفي على مشاركة تشاد في مؤتمر باريس حول ليبيا ودعمها لكافة مخرجاته.

وجدد ديبي دعمه للمجلس الرئاسي مع الإثناء على الخطوات التي قام بها في اتجاه توحيد مؤسسات الدولة وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.