ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، “نجلاء بودن رمضان” رئيس الحكومة التونسية، بحضور وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي” وسفير تونس لدى فرنسا “محمد كريم الجموسي”.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الانتخابات، والملف الاقتصادي.

وتناول مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، ومتابعة التنسيق بين البلدين الشقيقين لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر.

هذا وقد وضع المنفي رئيس الحكومة التونسية في صورة الخطوات التي اتخدها المجلس الرئاسي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي.

كما أكد المنفي أن أهم نقتطين يمكن التركيز عليهما خلال الانتخابات القادمة، هي إعلان نوايا جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن. من جهتها جددت بودن دعم بلادها الكامل ليبيا، وللانتخابات المقبلة.