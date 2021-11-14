ليبيا – قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش إن دور تونس فعال وحيوي جدًا في الأزمة الليبية.

المنقوش وفي تصريح خاص لوكالة “الأنباء التونسية” نقله موقع “إذاعة موزاييك إف إم” على هامش مشاركتها في أشغال مؤتمر باريس حول ليبيا، أوضحت أن موقف تونس المؤيد للقضية الليبية لم يكن متوقفًا فقط على مؤتمر باريس الحالي، وإنما ابتداء من مؤتمر استقرار ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المنقوش: “تونس تؤمن دائمًا بأن الشأن الليبي، يجب أن يدار بإدارة وطنية”.

ونوهت بنتائج مؤتمر باريس الحالي الذي نظمته فرنسا وألمانيا وإيطاليا بمعية الأمم المتحدة، مشددة على أن ‘المؤتمر كان موفقًا”.

وبينت أن مؤتمر باريس حول ليبيا شهد توجهًا موحدًا من قبل العديد من الدول الشقيقة من بينها تونس، مضيفة في هذا الخصوص قولها: “نحن جد شاكرين لدعم الحكومة التونسية ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية”.

وشددت المنقوش في الختام على أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى تسهيل العملية الانتخابية لإنجازها في موعدها المحدد لها وبتاريخ يوم 24ديسمبر المقبل.