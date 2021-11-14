ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن هناك نية من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة للانقلاب على نتائج الانتخابات وهو ما يذكرنا بالانقلاب على مجلس النواب في 2014، عندما كانت النية مبيتة آنذاك للانقلاب، حيث انقلب بقايا المؤتمر الوطني السابق على انتخابات المجلس رغم شهادة الجميع بنزاهتها وشفافيتها.

اوحيدة وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية اليوم الأحد أضاف: “الدبيبة الذي جاء ليبقى لم يكن أصلًا متطلعًا إلى الانتخابات ولم يعمل على تهيئة المناخ لنجاحها بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق التي أوصلته إلى السلطة المؤقتة، لذلك لا نستغرب إذا ما انقلب هو أو غيره على نتائج الانتخابات بتشجيع من أطراف أجنبية هي مستفيدة من أزمة ليبيا وحتى انقسامها ليستمر نفوذها ولو في جزء من البلاد”.

وبخصوص مؤتمر باريس ،قال اوحيدة: لم نكن نتوقع من المؤتمر أكثر من ذلك ويبقى الرهان على الشعب الليبي من حيث الإقبال على صناديق الانتخابات وحسن الاختيار والوقوف في وجه أي محاولة انقلاب على إرادته التي لم نعد نراهن على غيرها.