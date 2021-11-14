بينها مباريات مصيرية.. جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم

بينها مباريات مصيرية.. جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم

سويسرا – تقام اليوم الأحد، عدة مباريات هامة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم ” 2022″.

وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

لوكسمبورغ # إيرلندا – الساعة 19:45

البرتغال # صربيا – الساعة 19:45

المجموعة الثانية

اليونان # كوسوفو – الساعة 19:45

إسبانيا # السويد – الساعة 19:45

المجموعة الثامنة

سلوفينيا # قبرص – الساعة 14:00

كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00

مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00

المجموعة العاشرة

أرمينيا # ألمانيا – الساعة 17:00

مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00

ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.

المصدر: RT