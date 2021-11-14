سويسرا – تقام اليوم الأحد، عدة مباريات هامة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم ” 2022″.
وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:
المجموعة الأولى
لوكسمبورغ # إيرلندا – الساعة 19:45
البرتغال # صربيا – الساعة 19:45
المجموعة الثانية
اليونان # كوسوفو – الساعة 19:45
إسبانيا # السويد – الساعة 19:45
المجموعة الثامنة
سلوفينيا # قبرص – الساعة 14:00
كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00
مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00
المجموعة العاشرة
أرمينيا # ألمانيا – الساعة 17:00
مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00
ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.
المصدر: RT