سويسرا – أسفرت مباريات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، عن تأهل منتخبي فرنسا وبلجيكا مبكرا إلى العرس الكروي العالمي، قبل جولة من نهاية التصفيات.

وجاء صعود المنتخب الفرنسي “الديوك” بعد فوزه الساحق على ضيفه الكازاخي (8-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب فرنسا “Stade de France” في العاصمة باريس.

بينما تغلب منتخب بلجيكا “الشياطين الحمر” على ضيفه الإستوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والتحقت فرنسا وبلجيكا إلى مونديال قطر 2022، بكل من ألمانيا والدنمارك اللتين ضمنتا تأهلهما في الجولة الماضية من التصفيات.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر 2022.

وفيما يلي المجموعات التي حسمت هوية البطل فيها:

المجموعة الرابعة:

1- فرنسا 15 نقطة

2- فنلندا 11 نقطة

3- أوكرانيا 9 نقاط

4- البوسنة والهرسك 7 نقاط

5- كازاخستان 3 نقاط.

المجموعة الخامسة:

1- بلجيكا 19 نقطة

2- ويلز 14 نقطة

3- جمهورية التشيك 11 نقطة

4- إستونيا 4 نقاط

5- بيلاروس 3 نقاط.

المجموعة السادسة:

1- الدنمارك 27 نقطة

2- إسكتلندا 20 نقطة

3- إسرائيل 13 نقطة

4- النمسا 13 نقطة

5- جزر فاروه 4 نقاط

6- مولدوفا نقطة واحدة.

المجموعة العاشرة:

1- ألمانيا 24 نقطة

2- مقدونيا الشمالية 15 نقطة

3- رومانيا 14 نقطة

4- أرمينيا 12 نقطة

5- أيسلندا 9 نقاط

6- ليشتنشتاين نقطة واحدة.

المصدر: RT