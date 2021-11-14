فرنسا – لعدة ليال، لاحظ سكان إقليم غارد الفرنسي التابع لمنطقة لانغدوك روسييو، وإقليم إيرو التابع لمنطقة لانكدوك روسيون ظاهرة سماوية غريبة أثارت عدة تساؤلات.

ووقع الحادث مساء يوم الثلاثاء الماضي، حين ظهر فجأة جسم برتقالي اللون ومتوهج، يبدو أنه يتحرك ويدور في السماء بشكل غريب وغير متناسق، قبل أن يختفي فجأة.

ونقل حساب على موقع “تويتر” متخصص بنقل أخبار الطقس في الإقليمين أولى صور الجسم الغريب. ثم تتالت الفيديوهات من عشرات الأشخاص في بالافاس، سيت، ناربون و بربينيان، حيث لاحظ سكان هذه المدن الفرنسية نفس الظاهرة.

وفي مقابلة مع قناة “TF1” الفرنسية، تساءل عالم الأرصاد الجوية لويك سبادافور، الذي يدير حساب “Météo Gard-Hérault” على “تويتر”، الذي نشر مقطع الفيديو، عن التفسير الذي يجب تقديمه لهذه الظاهرة.

وأوضح أنه “من منظور الأرصاد الجوية، لا يبدو أن فرضية النيزك ثابتة على الإطلاق، لأن الجسم أكثر إشراقا وأكثر توترا، بحسب ما تظهره مقاطع فيديو الهواة”.

وقدم أحد الخبراء آخر 3 تفسيرات منطقية، حيث يمكن أن تكون طائرة بدون طيار (لكن الجسم يبدو ساطعا للغاية)، أو ليزرا (لكنه يفتقر إلى تأثير الانعراج الخاص بمثل هذا الإسقاط)، أو جزء من قمر صناعي.

وفي هذه المرحلة، فإن الفرضية الأخيرة هي التي ستوفر التفسير الأكثر تماسكا مع الصور المرصودة، ولن يكون لها أي شيء غير محتمل: الآلاف من هذه الحطامات في مدار حول الأرض، وبعضها يسقط أحيانا، وعبر المرور بالغلاف الجوي يحدث توليد ضوء قوي.

المصدر: LCI