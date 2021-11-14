روسيا – أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، اليوم الأحد، البدء في تسليم الهند منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وقال مدير المركز، دميتري شوغاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: “بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي S-400 للهند، وفقا للموعد المحدد”.

وقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات “إس-400” في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار.

وأصبحت الهند ثالث مشتر أجنبيا لهذه المجمعات، بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات “إس-400” للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

وقد تم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.

المصدر: نوفوستي