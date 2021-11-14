البرتغال – تعهد كريستيانو رونالدو، بقيادة البرتغال إلى تأهل مباشر إلى نهائيات مونديال ” 2022″، وذلك قبيل مباراة مصيرية ضد صربيا، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا.

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام”: “نريد أن نكون حاضرين مرة أخرى في كأس العالم من أجل البرتغال”.

وأضاف: “بقوة البرتغال والبرتغاليين سنصل إلى هناك.. نحن نعتمد على دعمكم!.. نحو 2022”.

ويتشارك المنتخبان البرتغالي والصربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة لكل منهما، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالح رفاق رونالدو (+12 مقابل +8).

ويكفي “سي آر7″، قائد البرتغال ورفاقه الخروج بالتعادل بأي نتيجة عندما يواجهون صربيا، للتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر بتصفيات أوروبا، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

المصدر: RT