ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن ليبيا تسير على خطى ما حدث في الجزائر وهي اجراء انتخابات على “العمى” بدون قاعدة دستورية ودون قوانين واضحة.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرار تافه جداً وأوهم الجميع لتقديم الطعن في الدائرة المترشح فيها وفقاً لقوله.

وأضاف: “يعني إن كنت تريد أن تطعن في حفتر اطعن فيه بالرجمة! هذه مؤامرة كونية ضد ليبيا. المجلس الأعلى للقضاء بإصداره هذه اللائحة يؤكد ما قلناه في الحلقة الماضية أنه جزء من المؤامرة، غير مسبوق أن المجلس الأعلى للقضاء يقفل أبواب المحاكم ويقول لكم اذهبوا وبالأخير لتكتمل المسرحية الهزلية يصدر لكم وثيقة ويسميها اللائحة التنفيذية لتحديد مهام لجان الطعون الاستئناف. اللائحة لا تخدم إلا حفتر إذا ترشح وعقيلة صالح ومن على شاكلتهم وهي ضد المترشحين في المنطقة الغربية، مابها المنطقة الشرقية؟ المنطقة الشرقية التي لم يستطيع رئيس الوزراء وباشاغا الذهاب لها”.

وتابع: “والمنطقة الشرقية التي تمردت فيها وزارة الداخلية ويجلسون ويقومون بشتم الحكومة، المفروض مخولين بحماية صناديق الانتخاب ومن يريد الطعن في شخصية ما، رأيناهم ماذا يفعلوا بعد 7 سنوات من قفل الدائرة الدستورية وتعطيل القضاء يخرج المجلس الأعلى للقضاء بهذه اللائحة وكأنه يقول إنكم لن تستطيعوا ان تطعنوا لذا نقول إن المؤامرة كبيرة وعلى الشعب ان يحمي بلده ومستقبله ومستقبل أولاده”.

كما استطرد حديثه: “يجب أن نكون واعين لأن الشعب الواعي هو من يصنع التغيير. أتحدى أن يخرج رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويرد على هذا السؤال هل هو يضمن لي كمواطن ولغيري من مواطني طرابلس وغيرها من المدن أن أذهب لمقر المترشح في البيضاء أو القبة ودرنة أو الرجمة والطعن في ترشحه أمام المحكمة وأنا مواطن صاحب حق ومصلحة وان تضمنوا سلامته!، يريدون أن يجعلوكم تنتخبوا في الظلام ليسلبوا حريتكم ودولتكم وديمقراطيتكم”.

وزعم أن اجراء الانتخابات بقوانين عقيلة صالح واللائحة الداخلية لمحمد الحافي هي كارثة سوداء بحسب قوله، محملاً عقيلة صالح ومن زصفهم بـ “المافيا” ومحمد الحافي وعماد السايح مسؤولية أي حرب قادمة وأي عنف واستبداد.

وشدد على أن بناء الأمم والأوطان لا يصنعه عباد السلطة والمتخاذلين وعباد الكراسي والمال والسلبيين، مضيفاً “لا استوعب أن هناك ليبي يقبل بمن وضع يده في يد الصهاينة، اليوم قطع الشك باليقين عندما نشر رفايلو لوزان على صفحته الخاصة المعروفة ان عجبته زيارة صدام حفتر لتل أبيب ويستغرب لماذا الليبيين لم تعجبهم؟، كيف قاتل مجرم يوم 4 ابريل شن حرب مدمرة على عاصمة البلاد وقضى فيها الآلاف واستعان بالمرتزقة والجنجويد ويقبل به، وماذا تحصلنا من المنطقة الغربية بيع مواقف نراه اليوم الذي لم يأخذوه بالسلاح سيأخذونه بالسياسة”.

ولفت إلى أن “الأمم المتحدة دعت لاجتماع التيارات السياسية والاحزاب وبعض مؤسسات المجتمع المدني ومن عارفهم تريس ورجال وأكبر حزب “يا بلادي” ونحن نفخر به 94 مكتب في ليبيا بقيادة الحر نوري بوسهمين لم يتصلوا به لأنهم يعرفون ان نوري بوسهمين لن يذهب، أتحدى الأحزاب هذه ان من تحدث معهم موظف درجة خامسة وليس نائب رئيس البعثة، لا يجرأ ان يتحدث معي انا أو حتى مدير الإعلام في تيار يا بلادي لأنه سيسمع ما يكره، الشعوب الواعية هي التي تفرز ابنائها والمناضل الشريف والأحرار والثابتون كثبات جبال بلدهم من المائعين الذي يفرح عندما يبتسم له موظف او موظفة، البعثة في أي بلد لم تدير حل”.

عبد العزيز اختتم حديثه قائلاً: “بارك الله في مفتي الديار الشيخ الصادق وضح كل شيء والحمد لله ومجلس الدولة رأيناه ماذا قال وقادة البركان، ليخرج عقيلة صالح ويتكلم عن الشيخ الصادق. نعم للانتخابات لكن التي تجلب الاستقرار وتجلب الأمان، هناك إجماع حتى السفراء وغيرهم قالوا ان الانتخابات لن تجلب الاستقرار” بحسب تعبيره.