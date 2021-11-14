علماء يكشفون أخيرا القوة الغامضة وارء نظام نجمي غريب مع كواكب تدور حوله في مدارات متعامدة

علماء يكشفون أخيرا القوة الغامضة وارء نظام نجمي غريب مع كواكب تدور حوله في مدارات متعامدة

جنيف – توصل علماء الفلك إلى نظرية جديدة قد تشرح نظاما نجميا غريبا، تدور الكواكب حوله في مدارات متعامدة مع بعضها البعض.

ووجد العلماء من جامعة جنيف أن اثنين من الكواكب يدوران بشكل عمودي حول نجم يبعد 150 سنة ضوئية يسمى HD3167، ويمران فوق أقطابه.

ويدور كوكب ثالث حول خط الاستواء، ويشير إلى وجود قوة لم يقع اكتشافها بعد في هذه الدراسة.

واكتشف الكوكبان اللذان يدوران عموديا حول HD3167 في عامي 2016 و2017، ويعتقد أنهما من الكواكب الأرضية الفائقة (حجمها بين الأرض ونبتون).

ويتحرك أحدهما حول النجم كل 8.5 يوما، بينما يستغرق الآخر نحو 30 يوما. والكوكب الثالث الأكثر غموضا، والذي تقدر كتلته بخمس أضعاف كتلة الأرض، هو أقرب من الكوكبين الآخرين، ويدور حول النجم مرة كل يوم أرضي.

وكان اكتشاف هذا الجسم الصغير، المسمى HD3167b، صعبا على علماء الفلك نظرا لصغر حجمه ولكن باستخدام التلسكوب الكبير جدا (VLT) في تشيلي ومقياس الطيف Espresso الخاص به، تمكنوا من تحديد مدار الكوكب الصغير.

ويقول فنسنت بورييه، الباحث من جامعة جنيف الذي قاد الدراسة: “كنا بحاجة إلى أقصى قدر من الضوء وجهاز طيف دقيق للغاية حتى نتمكن من قياس إشارة مثل هذا الكوكب الصغير. شرطان يحققهما مقياس Espresso، جنبا إلى جنب مع قوة التجميع لـ VLT”.

ولا يمكن أن يعد أي من هذه الكواكب صالحا للسكن. ويبدو أن النتائج الجديدة التي توصل إليها العلماء تؤكد التنبؤ الذي تم إجراؤه في عام 2019 بشأن وجود جسم رابع يدور حول HD3167. وفي هذا السيناريو، تشير القياسات إلى أن هذا الكوكب غير المعروف سيكون بحجم كوكب المشتري تقريبا، وأن القرب بين HD3167b والنجم هو الذي أبقاه في المدار.

وتمكن الكوكبان الآخران الفائقان من الهروب من جاذبية النجم، لكنهما أصبحا تحت تأثير هذا الكوكب الغامض الآخر، الذي من المحتمل أن يدور حول النجم كل 80 يوما، وفقا لبحث من جامعة إكستر شويتا دلال، والذي غير مدارهم من الأفقي إلى العمودي.

المصدر: إندبندنت