إنجلترا – تلقى نجم كريستال بالاس، كونور غالاغر، مكافأة على أدائه المتميز مع فريقه خلال الموسم الحالي، بضمه لمنتخب إنجلترا لأول مرة، وذلك قبيل مباراة حاسمة في تصفيات مونديال ” 2022″.

وأعلن المنتخب الإنجليزي، أن غالاغر المعار من نادي تشيلسي إلى كريستال بالاس، سينضم إلى تشكيلة الفريق التي ستسافر إلى سان مارينو.

وأضاف في بيان، أن جوردان هندرسون، وجاك غريليش عادا إلى نادييهما لتقييم إصابتيهما، بينما تقرر ألا يسافر رحيم سترلينغ مع الفريق لأسباب شخصية، لمواجهة سان مارينو، غدا الاثنين، في المباراة الأخيرة من المجموعة التاسعة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

ولن يسافر مع الفريق أيضا ميسون ماونت، ولوك شو بينما يستمر تعافيهما من جراحة في الأسنان وارتجاج في المخ على الترتيب.

وكان غالاغر (21 عاما)، صاحب الأداء الأفضل في كريستال بالاس خلال الموسم الحالي بعد أن أحرز أربعة أهداف وصنع هدفين آخرين، ليساعد فريقه على احتلال المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين.

واقتربت إنجلترا من التأهل لنهائيات كأس العالم، وتكفيها نقطة واحدة من مباراتها في مواجهة سان مارينو، لضمان صدارة المجموعة والتأهل التلقائي للنهائيات التي ستقام في قطر العام المقبل.

المصدر: وكالات