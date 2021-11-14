غوتيريش بعد اتفاق “كوب-26”: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة وحان وقت الانتقال إلى أسلوب الطوارىء

غوتيريش بعد اتفاق “كوب-26”: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة وحان وقت الانتقال إلى أسلوب الطوارىء

غلاسكو – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “الكارثة المناخية لا تزال ماثلة”، رغم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوب-26 للمناخ في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة.

وفي بيان له، اعتبر غوتيريش أن “المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بخطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا”.

وعدد الأهداف التي لم يحققها المؤتمر مثل إنهاء الإعفاءات على مصادر الطاقة الأحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون، إضافة الى تأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقرا.

وأضاف أن “النصوص التي تم تبنيها هي تسوية. إنها تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الإرادة السياسية الراهنة في العالم”.

وأردف قوله: “المؤسف أن الإرادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة”.

وتابع: “حان الوقت للانتقال إلى أسلوب الطوارىء”.

ولفت إلى أن “الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس لجهة احتواء الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية”.

المصدر: “أ ف ب”