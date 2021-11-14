ليبيا – أكد رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو انتظار الجميع من النائب العام الصديق الصور التحرك ضد المحرضين على العنف.

بعيو أوضح في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد إن الثقة معقودة على الصور لإصدار أوامر قبض بحق من يحرض علنا على العنف وخاصة “ذلك الشيخ” الذي يملك قناة فضائية يأمر من خلالها أتباعه الحزبيين بمنع الانتخابات باستخدام السلاح.

يشار إلى أن المقصود بـ”ذلك الشيخ” هو مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني الذي يملك قناة التناصح الفضائية.