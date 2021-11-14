ليبيا – أكدت مصادر لموقع “ليبيا برس” أن الفريق القانوني لسيف الإسلام معمر القذافي المكلف بملف المصالحة الوطنية أعد مسوّدة مرسوم رئاسي سيعلن عنه في اليوم الأول لفوزه.

المصادر صرحت بأن المرسوم يقضي بالعفو العام الشامل منذ 1 سبتمبر 1969 وحتى 24 ديسمبر 2021.

يُشار إلى أن سيف الإسلام قدم اليوم الأحد أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا بمكتب مفوضية الانتخابات في مدينة سبها.

ومن جانبها أعلنت لمفوضية العليا للانتخابات في بيان لها قبول ملف ترشح سيف الاسلام القذافي، متوقعةً أن تشهدد الايام القادمة تقدم المزيد من المترشحين حال استكمال مصوغاتهم القانونية التي حددتها لوائح المفوضية وفقًا لمواد القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.