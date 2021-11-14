ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد قشوط إن تلميحات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة برفضه تسليم الحكم للسلطة المنتخبة خطيرة جدًا بالإشارة إلى التوافق والنزاهة، وهي شروط ليست من اختصاصه وهي من اختصاص لجان الطعون المشكّلة من المجلس الأعلى للقضاء.

قشوط وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” اللندنية اليوم الأحد، أوضح أن كلمة التوافق أيضًا فضفاضة لا معنى لها، ولن تنجح الأطراف السياسية في التوافق على شيء، لكن هذه كلمة ألقى بها الدبيبة لكي يتخذها مبررًا في مرحلة أخرى لعدم تسليم السلطة.

ورأى أنه اتضح في مؤتمر باريس من يقف مع الشعب الليبي واستقراره واستقرار بلاده، ومن يدعم الفوضى، وهي تركيا وقطر وإيطاليا التي لا تريد أن تذهب ليبيا إلى الاستقرار.