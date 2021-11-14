قيمة “ريفيان” للسيارات الكهربائية تتجاوز 100 مليار دولار في أول يوم للتداول

قيمة “ريفيان” للسيارات الكهربائية تتجاوز 100 مليار دولار في أول يوم للتداول

الولايات المتحدة – قفزت أسهم “ريفيان أوتوموتيف” لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 53 بالمئة في أول تداول لها على مؤشر “ناسداك”، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

وبدأ تداول السهم عند 106.75 دولار، مقارنة مع سعر الطرح البالغ 78 دولارا، وارتفع ليصل إلى 119.46 دولار.

وأصبحت “ريفيان” المدعومة من “أمازون” ثاني أعلى شركات صناعة السيارات الأمريكية قيمة، خلف تسلا التي تبلغ قيمتها 1.04 تريليون دولار.

وبرغم أنها لم تبدأ في بيع السيارات سوى منذ فترة قصيرة فقط ولم تحقق إيرادات تذكر للإفصاح عنها، فقد تقدمت ريفيان على “جنرال موتورز” التي تبلغ قيمتها السوقية 86 مليار دولار، و”فورد موتور” (حوالي 77 مليار دولار) و”لوسيد غروب” (66 مليار دولار) قبل أن تتخلى عن بعض المكاسب.

ومنذ العام الماضي، برزت شركات السيارات الكهربائية ضمن أسرع الاستثمارات نموا.

وأمازون هي أكبر مساهم في “ريفيان” بحصة تبلغ 20 بالمئة.

وجاء إدراج “ريفيان” على خلفية قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، حيث أعلنت حكومات وشركات لصناعة السيارات وشركات طيران عن تعهدات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قطاع النقل العالمي.

المصدر: “رويترز”