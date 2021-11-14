ليبيا- رد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على مطالبة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لتركيا بسحب مرتزقتها وقواتها من دون تأخير.

كالين أوضح في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “فرانس برس” اطلعت عليها صحيفة المرصد إن حضور بلاده في ليبيا يمثل قوة استقرار مضيفا بالقول:”أحيانا يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي المشكلة الرئيسية الأمر ليس كذلك نحن هناك لمساعدة الشعب الليبي”.

وتابع كالين قائلا:” عسكريونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى” دون أن يشير إلى نقل بلاده لأكثر من 10 الاف مرتزق من سوريا الى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة .