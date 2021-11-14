ليبيا – أشادت مؤسسة النفط في طرابلس بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس حول ليبيا.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد إن بيان باريس حث الجميع إلى ضرورة احترام وحماية نزاهة ووحدة المؤسسات المالية الليبية ومؤسسة النفط بطرابلس مبديا قلقه من المحاولات المستمرة للجماعات المسلحة لممارسة السيطرة على المؤسسة وصادرات النفط.

ورحبت المؤسسة بموقف بريطانيا بشأن الهجمات الأخيرة التي شنتها هذه الجماعات على مؤسسة النفط في طرابلس واصفا هذه الهجمات بالمحاولات الواضحة للسيطرة على موارد ليبيا الطبيعية على حساب الشعب الليبي.

وشددت المؤسسة على ضرورة إيقاف كافة الإجراءات التعسفية ومحاولات الابتزاز التي يتعرض لها بعض العاملين بقطاع النفط على مختلف المستويات مع ضرورة حمايتها وشركاتها من بعض الجماعات المسلحة التي تحاول جاهدة التغول في قطاع النفط والاستئثار به.

وأضافت المؤسسة إن الهدف من هذا التغول هو خلق مصادر تمويل غير مشروعة للجماعات والعمل على إثارة الفوضى والتشويش على المساعي الدولية الهادفة لاستقرار ليبيا.