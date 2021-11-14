روسيا – وافق الإيرلندي كونور ماكريغور البطل السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” للوزن الخفيف على رسالة التحدي من المقاتل الروسي بيوتر يان البطل المؤقت لوزن الديك (61 كغ).

ووجه بيوتر يان الملقب بـ”لا رحمة” رسالة تحد لكونور ماكغريغور في “تغريدة” نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها: “كونور، نعلم جميعا أنك تحب التحدث، ولكن دعنا نصل مباشرة إلى النقطة العملية، إذا كنت تريد حقا الملاكمة أو القتال، فأنا لا أهتم بالوزن أو القواعد. أراهن أنك لن تحضر”، وذلك وذلك ردا على تصريحات للمقاتل للإيرلندي، في وقت سابق، تعليقا على فوز الروسي على الأمريكي كوري ساندهاغن في دورة “UFC 267″، قال فيها إنه كان سيمزق يان من دون أي عناء.

وقال ماكغريغور، ردا على تحدي يان: “لا مشكلة يا فتى. في المستقبل القريب سوف نرتب مواجهة في التدريبات أو شيئا من هذا القبيل. سنستضيفك أنت وفريقك في إيرلندا لحضور أحد عروضنا في (Crumlin Boxing Club). سنحل هذا الأمر، يا فتى. وليباركك الرب”.

وأحرز بيوتر يان لقب البطل المؤقت لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة لوزن الديك، بعد فوزه بالنقاط على كوري ساندهاغن في النزال الذي جمعهما يوم 30 أكتوبر الماضي، في “جزيرة النزال” بأبو ظبي الإماراتية، في دورة “UFC 267” للفنون القتالية المختلطة.

وحقق بيوتر يان (28 عاما) انتصاره الـ16 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما خاض كونور ماكغريغور آخر نزال له يوم الأحد 11 يونيو 2021، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن بطولة “264 UFC”، وخسر فيه أمام الأمريكي داستن بوارييه بالضربة الفنية القاضية، بعد تعرضه لكسر في ساقه اليسرى في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى، وعدم تمكنه من الوقوف على قدمه لمواصلة المواجهة.

وحقق كونور ماكغريغور (33 عاما) 22 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

المصدر: وكالات