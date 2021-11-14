ليبيا – أكد محامي سيف القذافي والمفوض باسمه في الانتخابات خالد الزائدي استكمال كل المستندات المطلوبة لترشح سيف الإسلام، مشيرًا إلى أن المستندات قُدمت اليوم الأحد بسلام وهدوء، وقُبل الملف وأُضيف للمنظومة لدى مفوضية الانتخابات.

الزائدي وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأحد قال: إن الموقف القانوني للمرشح سيف الإسلام صحيح حتى الآن، ولا نتوقع تقديم أي طعن ضد ترشحه.

وأضاف: “في حال قُدّمت طعون المناوئين فسترفض قطعًا كون كل الأوراق والمستندات مستوفاة وسليمة قانونيًا”.

وبشأن تعليق المحكمة الجنائية الدولية على خطوة ترشح سيف الإسلام، قال الزائدي: “اليوم لا تعني لنا أي شيء ولا تملك أي صلاحية لمنع ترشح سيف الإسلام”.

ونوه إلى أن القضاء الليبي هو المختص الوحيد بأي قرار يخص موكلي، لافتًا إلى أن المحكمة العليا الليبية نقضت الحكم في القضية 630 الأولى، وما زالت قيد التداول ولم يصدر فيها حكم.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي سيف الإسلام سيقوم بالتجول في كل مناطق ليبيا، ولا توجد أي عوائق تمنعه من ذلك، وسيكون لنا موكولون في كل مناطق ليبيا لإدارة حملتنا الانتخابية، وفقًا لقوله .

ولفت إلى أن سيف الإسلام يعوّل على الشعب الليبي ولا يعوّل على القوة الخارجية في دعمه، والكلمة العليا للناخبين من أبناء الشعب الليبي.

ورأى أن سيف الإسلام القذافي يتمتع بشعبية كبيرة في الداخل، لذا فإن فرصته كبيرة جدًا في الفوز برئاسة البلاد.

الزائدي اختتم: “لدينا برنامج انتخابي متكامل قيد الدراسة وسنعلنه قريبًا للشعب الليبي”.