ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11.6 بالمائة، من أصل 5145 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 2103 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 316932 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 42447 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5296 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1601666، والمطعمين بالجرعة الثانية 535606.