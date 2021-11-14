ليبيا – قال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه يكن احترامًا عاليًا لمفوضية الانتخابات ولعماد السائح وهي مؤسسة تقنية وتعمل بمهنية عالية، وقد مهدت الطريق بكفاءة عالية لانتخابات 24 من ديسمبر، ويشمل ذلك عملية تسجيل الناخبين والمترشحين.

نورلاند علق خلال لقاء خاص أذيع على قناة “218” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على التهديدات التي وجهتها بعض الجهات والشخصيات بشكل علني وواضح للمفوضية والسايح، مؤكدًا على أن إثارة العنف قبل وبعد وأثناء الانتخابات أمر غير مقبول وسيتم إيجاد موقف من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة لمعاقبة أي شخص يدعوا للعنف قبل أو أثناء أو بعد الانتخابات، بالتالي على الجميع احترام نتائج الانتخابات.

وأضاف: “كما قلت في الوقت الحالي لا نفكر في توقيع العقوبات على أي شخص بعينه، ولكن وبينما نحن نقترب من تاريخ 24 من ديسمبر، حيث يفترض أن تجرى الانتخابات هناك أشخاص يرسلون إشارات أنهم مستعدون لإثارة العنف أو الدعوة إليه، إما لعرقلة سير الانتخابات عندما تنطلق أو للتشكيك في النتائج بعد ظهورها، وأنا أجزم أن هناك ردود أفعال على ذلك وعلى أي شخص يسير في هذا الطريق”.

وأكد على أن الولايات المتحدة تدعم ليبيا وهي تمر بهذه المرحلة الحرجة وواثقة من إجراء انتخابات ناجحة، وأن ليبيا ستكون لديها حكومة دائمة وشرعية تستطيع معالجة قضايا القوات الأجنبية والمرتزقة وتوزيع الثروات وتحقيق الاستقرار السياسي.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ في مؤتمر باريس كنا حاضرين كقناة 218 في سؤال موجه لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لاحظنا مؤشرات مقلقة نحو عدم نيته لتسليم السلطة يوم 24 من ديسمبر ما الموقف الأمريكي حيال ذلك؟

سأدع عبد الحميد الدبيبة يتحدث عن نفسه، ولكن ما أود قوله هو أن يوم المؤتمر كان يومًا جيدًا لليبيا، وهذا كان مؤتمرًا مهمًا وإذا ما لاحظنا في عنوان المؤتمر انه من أجل ليبيا ليس عن ليبيا وليس حولها، وهذا بالطبع عكس أول مرة توافقًا دوليًا لدعم ليبيا.

ومن الواضح لي أن هذا الدعم ليس فقط من أجل ليبيا هو للمجتمع الدولي، يقر أن الاستقرار والدعم في ليبيا ليس معني بها الليبيون فقط، ولكنها في صالح المنطقة كلها وعدم الاستقرار في ليبيا له عقبات على المنطقة سلبية، وعليه ننظر للانتخابات على أنها المفتاح الذي سيأتي بالاستقرار الديمقراطي، وهناك عملية انتخابية قيد الإعداد ستجري في الـ 24 من ديسمبر والرسالة من الولايات المتحدة بالأمس أننا سندعم العملية الانتخابية والشعب الليبي لإنجازها.

س/ كان هناك خبر مقلق في ليبيا أن بعض الجهات والشخصيات هددت بشكل علني وواضح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهددت شخص عماد الدين السائح رئيس المفوضية، ما موقفكم بخصوص التهديدات؟

أولًا أريد القول إني أكن احتراما عاليًا لمفوضية الانتخابات وللسائح، وهي مؤسسة تقنية وتعمل بمهنية عالية، وقد مهدت الطريق بكفاءة عالية لانتخابات 24 من ديسمبر، ويشمل ذلك عملية تسجيل الناخبين والمترشحين، وعليه نثمن عاليًا هذه الجهود وبالنسبة لمسألة التهديدات ومن أي جهة كانت لإثارة العنف قبل وبعد وأثناء الانتخابات، هذا غير مقبول وستجد موقف من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة لمعاقبة أي شخص يدعوا للعنف قبل أو أثناء أو بعد الانتخابات وأن تحترم نتائج الانتخابات.

س/ قطاع عريض من الليبيين يراهنون على العقوبات الأمريكية من أجل انجاح الانتخابات 24 من ديسمبر، هل تؤكد لنا أن هناك بعض الشخصيات ستوضع أسماؤها في قائمة العقوبات الأمريكية؟

كما قلت في الوقت الحالي لا نفكر في توقيع العقوبات على أي شخص بعينه، ولكن وبينما نحن نقترب من تاريخ 24 من ديسمبر، حيث يفترض أن تجرى الانتخابات هناك أشخاص يرسلون إشارات أنهم مستعدون لإثارة العنف أو الدعوة إليه، إما لعرقلة سير الانتخابات عندما تنطلق أو للتشكيك في النتائج بعد ظهورها، وأنا أجزم ان هناك ردود أفعال على ذلك وعلى أي شخص يسير في هذا الطريق.

س/ في قنوات 218 و218 نيوز تحديدًا استعرضنا ما لا يقل عن 10 تقارير موثقة ومثبتة لفساد كبير جدًا في مصرف ليبيا المركزي، ما هو الموقف الأمريكي وخاصة أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يستجب لتوصيات تقرير المراجعة الدولية بخصوص البنك المركزي في طرابلس والبيضاء؟

الولايات المتحدة كانت مشاركة في مجموعة العمل الدولية لعملية المراجعة، عملنا مع شركائنا في مصر والاتحاد الأوروبي لتشجيع توحيد المصرف المركزي، وتعاملنا مع المدير وآخرين للبدء في عملية التوحيد وهذا العمل يسير قدمًا على مراحل، ومن الواضح جدًا أنه في ليبيا خلال السنين الماضية مسألة التوزيع العادل للثروة، كانت أحد القضايا التي شابت الصراع ولا نسق أن نكون حيالها، ونعتقد أن كل العملية الجارية الآن لإيجاد حكومة منتخبة ديمقراطية في ليبيا سينتج عندنا توزيع أكثر للثروة، وأنها ستضع الشعب الليبي في مكانة أفضل وأكثر ازدهارًا.

الولايات المتحدة تدعم ليبيا وهي تمر بهذه المرحلة الحرجة، ونحن واثقون من إجراء انتخابات ناجحة ونحن نسير للعام الجديد، وإن ليبيا ستكون لديها حكومة دائمة وحكومة شرعية دائمة تستطيع معالجة قضايا القوات الأجنبية والمرتزقة وتوزيع الثروات وتحقيق الاستقرار السياسي، وأضيف تعبيرنا عن التقدير للجنة 5+5 العسكرية لما قاموا به من إعداد خطط متوازنة وتدريجية لخروج القوة والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.