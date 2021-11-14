ليبيا – عقد وزير الداخلية خالد التيجاني أمس السبت اجتماعًا أمنيًا موسعًا ضم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء “علي النويصري”، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد “محمد فتح الله”، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق العميد “عبدالحكيم الدليو”.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عدد من المواضيع المتعلقة بإجراءات تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم ومن أبرزها العمل وفق الخطة الصادرة عن الوزارة، والتأكيد على مديري الأمن بالمناطق بضرورة التواصل والاستعانة بالأجهزة الأمنية لتوزيع المهام على الجميع.

وتم الاتفاق على تأسيس قوة احتياطية للتمركز، وإشراك الأجهزة الأمنية في دورات القادة، مع التأكيد على دور العنصر النسائي في الوزارة في تأمين هذا الاستحقاق.

واتفق الحضور على إشهار الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات وتوضيح اختصاصاتها، بجانب التركيز على الحدود الإدارية للبلديات ومديريات الأمن بما يعمل على ربط مراكز الاقتراع، كذلك إشراك هيئة السلامة الوطنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لدعم مديريات الأمن في الحالات الطارئة.

وأوضح التيجاني خلال الاجتماع أهمية هذا الاستحقاق في إرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بما يتطلب مشاركة جميع الأجهزة الأمنية بالدولة، مشيرًا لدور وزارة الداخلية المهم والرئيسي في تأمين وحماية المقار وصناديق الاقتراع وكذلك الأشخاص.

كما لفت إلى أن الإعلان عن افتتاح الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات سيتم دعوة جميع الأجهزة الأمنية للإطلاع على آلية ربط الغرف الفرعية ومعرفة الأدوار لمنع التداخل بين الاختصاصات، وكذلك ضرورة التواصل بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وخارجها ومناقشة كافة الاحتياجات والخروج بنتائج من هذا التواصل، وإقامة ورشة عمل تعمل على تقارب وجهات النظر.

وحضر الاجتماع مدير إدارة تأمين وحماية الإنتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد طارق القماطي، ورئيس قوة العمليات الخاصة العقيد زهير عبد العزيز، ورئيس الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات العقيد وليد الورفلي، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد عبد المنعم العربيِ، والعقيد منير بلال عن جهاز دعم الاستقرار، والرائد عبد الله الطرابلسي عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.